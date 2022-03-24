周四日股早盤走跌，日經指數失守前一日創下的9周高點。原油價格大漲加劇投資人對通膨的疑慮，以及市場正緊盯西方國家領導人在布魯塞爾的召開的多場峰會，屆時可能就烏克蘭危機祭出更多對俄羅斯的制裁措施。

周四日經225指數晨收下跌1.11%，報27,727.76點，但脫離稍早前一度大跌1.48%所觸及的盤中低點。該指數已經連漲八天的升勢可能在今天畫下句點。

東證一部指數早盤跌0.99%，報1,959.14點。

交易員表示，在大宗商品價格攀升之際，投資人信心可能進一步減弱。

類股普遍下跌，僅能源股在油價帶動下走高。

在日經指數中，船運股表現尤為疲弱，川崎汽船大跌9.73%，商船三井跌8.11%，日本郵船跌7.87%。

其次為建築機具製造商Kubota下跌3.64%，突顯出了船運股今天的走勢有多低迷。

Uniqlo母公司迅銷下跌2.34%，對指數跌點的拖累最大。

太平洋金屬上漲8.95%，在日經指數成分股中表現最佳。

豐田汽車上漲2.34%，給指數帶來最大支撐。該公司在周三盤後宣布規模達1000億日圓（約8.247億美元）的庫藏股計畫。

東芝上漲0.92%，其股東上午投票否決了將公司一拆為二的提案。東芝原本計畫拆離旗下半導體相關業務，並保留發電設備業務。