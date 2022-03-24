2022高雄智慧城市論壇暨展覽，24日上午由高雄副市長林欽榮與台北市電腦公會理事長彭双浪，在高雄展覽館揭開序幕，宣示高雄以5G AIOT新興技術，打造高雄智慧城市的決心，進而透過智慧城市做好城市治理與公共服務。

台北市電腦公會理事長彭双浪表示，經過高雄市長陳其邁與副市長林欽榮的積極爭取衣下，智慧城市長9年來第一次跨越淡水河，在高雄舉辦的智慧城市展，並與台北展覽館以雙主場的方式同步登場，已締造台灣舉辦國際展會的創新模式。

他說，今年展覽主題為「數位轉型再創智慧城市新高峰Digital Transformation Takes Smart Cities to New Heights」，第一屆高雄智慧城市展，共計有150餘家廠商參展，使用近500個攤位，展出智慧城市的各種物聯網解決方案，另外展期3天內，也將辦理25場次的專業論壇，預計可吸引專業人士3萬餘人次參觀或交流。

彭双浪指出，透過舉辦高雄智慧城市展，可吸引國內外智慧交通、醫療、建築、節能、數位治理相關廠商或政府，來高雄與在地企業進行跨業交流或合作，不僅有助於高雄新經濟的發展，更可加快高雄發展智慧城市的腳步。

高雄副市長林欽榮表示，辦理KSCSE重要目的，在於將一年多來，高雄城市治理、數位轉型等各產業界所推行的各種智慧科技應用、以及亞灣5G AIOT園區等工作的進展，透過高雄首次的大型國際展會，具體呈現，並分享給高雄市民以及中南部的企業能就近參觀。

尤其，高雄被行政院國發會賦予台灣智慧城市發展的國際輸出基地，高雄也正加快腳步，與各界合作，共同實踐此一願景，他說，此次高雄智慧城市展（KSCSE）邀請農委會、能源局、標檢局及在地企業光陽工業、日月光半導體、台灣港務公司、台灣電力公司、中油公司、陽明海運、新科工程、雙葉電子、金屬中心、電信技術中心、以及高雄醫院等6家在地醫院共同參與展示，是今年展會的重要特色。

KSCSE主辦經理廖淑惠表示，為了讓更多的專業人士有機會參加或參觀展會活動，主辦單位與光禾感知科技，共同打造「OMO南北異地共展區」，將透過線上與線下完整融合展出，在高雄展館內，專業人士透過異地共演設備，可以看到台北共展區的內容，除此之外，高雄的市區輕軌站和捷運高雄車站，都設置異地共演設備，即刻化身衛星展場，透過Web 3D平台，讓全世界都能即時看到智慧城市展台北場及高雄場的展出內容，打破時空限制，將展示內容透過科技能量延伸至無遠弗屆。