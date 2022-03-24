動作新片《救命緝約》由《神力女超人》好萊塢男星克里斯潘恩，以及《紅翼行動》演技派男星班佛斯特主演，片中兩人飾演軍中好兄弟，退役後一同加入秘密組織，被派遣到德國暗殺1名科學家，不料計畫生變，反遭到德國警方追緝，身處異地孤立無援，一路從森林沼澤逃到下水道，多場戲濕身演出。

克里斯潘恩說：「我們有很多場戲都大半夜泡在充滿泥濘的沼澤裡，或是在下水道游泳，還有淋浴、睡在浴缸裡的橋段，雖然不是很舒適，但我們盡量享受拍片樂趣。」而班佛斯特則開玩笑說：「水根本就是本片的大魔王，我們很多場戲都是落湯雞的狀態，我有時甚至懷疑導演是不是在整我們。」

在電影《救命緝約》中，班佛斯特飾演克里斯潘恩的長官兼搭檔，是個對軍隊絕對服從的軍人，為了讓觀眾一眼就能看出他的角色性格，他使用方法演技徹底融入角色中，連製片都讚嘆：「他完全化身成這個角色，他會把戲服帶回家，第二天直接全套穿著來片場，所有的道具都不再是道具，他完全就像一個退役軍人，令人信服。」班佛斯特說：「我最討厭假裝，我的工作是要具體化而不是大眾化一個角色，所以當我要演一個軍人，我就會去了解並呈現他們真正的樣貌。」

而班佛斯特的用心也讓他在協助拍片的軍警人員中大受歡迎，導演笑說：「對軍警人員來說班就像電影英雄，有一次我們碰上無法封路拍攝的狀況，員警一聽到當天班要來拍戲，二話不說就幫我們處理好了，所以真的要謝謝班。」