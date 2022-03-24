張靜追查總統蔡英文論文門的律師團成員童文薰（中）等也到場聲援。(蔣永佑攝)

律師張靜喊告！ 自訴台東地檢3檢察官違法搜索

律師張靜日前因涉及妨害秘密罪，遭台東地檢署搜索約談，但檢方聲押後被發現程序不完備，讓法官當庭釋放，引發檢、辯大戰。張靜24日在童文薰等數名律師陪同下，前往台北地院自訴東檢承辦檢察官和2名主任檢察官，控告他們涉嫌使公務員登載不實、違法搜索、妨害電腦使用、公務員洩密及妨害秘密。

張靜自訴的對象，包括他涉及妨害秘密案的東檢承辦檢察官羅佾德，以及主任檢察官陳筱茜、謝長夏。他表示，東檢懷疑他在自己經營的按摩店內裝設監視器偷拍女客人，其實該名女客人先前與他女友有傷害案的糾紛，現在又自稱在店內遭偷拍，檢方的案源相當可疑。

其次，張靜說明，店內共有6支監視器，全都是新光保全裝的，為了正派營業自保之用，外觀也全部正常，完全不是所謂的針孔鏡頭，所錄得的影片也都在新光保全主機那邊，他根本拿不到。

張靜質疑，檢方先是承辦檢察官在拘捕過程中有重大瑕疵，後來主任檢察官又舉行記者會，再度構陷他成為一個偷拍的變態，嚴重毀損他的名譽，為了避免瓜田李下，因此決定到北院自訴3名檢察官。至於警方因搜索行為地確實在台東，所以也將對台東2名警官在台東提告。