台中大里一國中今（24日）近中午時分傳出有男學生墜樓，校方打119報案，救護人員到場時已無生命徵象，經送大里仁愛醫院急救仍不治。

大里區一所國中24日近中午時分傳出有國一學生從4樓墜落，台中市消防局獲報後出動十九甲分隊消防車3輛、救護車1輛、消防人員8人，前往救援，唯到場時男學生已失去生命徵象，經送往大里仁愛醫院搶救後仍不治。

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