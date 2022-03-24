低軌道衛星需求湧現，華通(2313)布局多年，成果逐漸顯現，華通預估，低軌道衛星營收可望較去年倍增，占營收比重可望達5%到7%，成為公司營運成長新動能，今年整體營運可望逐季成長。

俄烏戰爭爆發，烏克蘭副總理兼數位化轉型部部長Mykhailo Fedorov向馬斯克(Elon musk)提出救援請求，希望SpaceX向烏克蘭提供「星鏈(Starlink)」衛星站，馬斯克也立刻回應，再次引爆低軌道衛星熱潮，華通是目前SpaceX星鏈計畫中主要PCB供應商，無論是天上的衛星或是地面的接收設備的訊號發送接收PCB均由華通獨家供應商，隨著Space X服務區域增加，法人看好華通可望成為最大受惠者。

華通表示，公司挾其於衛星產品經驗累積及技術領先的優勢，除SpaceX外，亦是其他衛星通訊客戶主動接洽的首選，在未來衛星市場占有先機，目前星鏈產品在台灣蘆竹廠區生產，預估今年低軌道衛星營收將較去年倍增，占營收比重可望達5%到7%。

華通今年規畫80億元的資本支出，主要投入擴充惠州軟板設備以及重慶二廠設備，其中重慶廠預計新增10萬到15萬平方英呎，新產能將在今年第2、3季陸續到位，華通表示，全年營收有望逐季走揚，帶動今年整體營運再創新高。