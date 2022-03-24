隔夜美股主要指數大跌逾1%，受此影響，周四南韓股市從前一日創下的3周高點回落。原油價格大漲加劇通膨疑慮，以及俄烏衝突升高令市場感到不安。

周四南韓KOSPI指數盤中下跌0.66%，報2,716.87點。

重量級晶片股三星電子和SK海力士帶領大盤走跌，盤中分別跌0.99%和2.83%。電池大廠LG Energy Solution跌1.35%。

外資盤中賣超韓股3712億韓元。

韓元盤中報1,220.9兌一美元，貶值0.58%。