《韓股》油價飆加劇通膨疑慮 韓股不安 13:282022/03/24 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隔夜美股主要指數大跌逾1%，受此影響，周四南韓股市從前一日創下的3周高點回落。原油價格大漲加劇通膨疑慮，以及俄烏衝突升高令市場感到不安。 周四南韓KOSPI指數盤中下跌0.66%，報2,716.87點。 重量級晶片股三星電子和SK海力士帶領大盤走跌，盤中分別跌0.99%和2.83%。電池大廠LG Energy Solution跌1.35%。 外資盤中賣超韓股3712億韓元。 韓元盤中報1,220.9兌一美元，貶值0.58%。 《韓股》機構投資人力挺 韓股奮力彈高 《韓股》無懼疫情升溫 韓股走高 #盤中 #韓股 #加劇 #通膨疑慮 #韓元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 肥料價飆新高 加劇糧食通膨 04:102022/03/24 全球財經 《韓股》半導體跌 韓股孱弱 12:082022/03/15 財經 《韓股》韓股周漲1.72% 6周來最強 16:592022/03/18 財經 《韓股》外資賣超 KOSPI連3黑 16:092022/03/15 財經 柏克夏A股股價 飆上新高價 04:102022/03/16 全球財經 尹素怡回歸韓劇 《太陽的季節》噴母愛 04:102022/03/16 娛樂新聞 股價攻頂！愛山林盤中站上95元 12:082022/03/15 財經 《韓股》不甩疫情 韓股匯雙漲 16:392022/03/17 財經 股匯暴漲 台幣強彈1.69角 04:102022/03/18 財經焦點 陸港觀盤－大陸疫情、俄烏戰爭 加劇市場波動 04:102022/03/16 全球財經 強勢美元擋不住 新台幣貶1.27角 04:102022/03/22 財經焦點 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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