國民黨台北市議員羅智強展開「1000公里傾聽桃園」活動，卻傳出「圍強計畫」，指地方政治人物對羅「空降」不滿。對此，國民黨桃園市議員褚春來直言，目前桃園黨籍議員或黨團，都不希望有人空降來選市長，呼籲黨主席朱立倫應趕緊出面協調，當機立斷，不要拖到5月才決定，以避免羅想選市長所造成的藍營內部緊張甚至分裂。

褚春來曾任桃園縣議會第16屆議員、蘆竹鄉長、蘆竹市第一屆市長、桃園市蘆竹區第一任區長，桃園政壇資歷深厚。褚23日接受香港媒體《中評社》訪問表示，目前桃園無論是黨籍議員或黨團，都仍不希望有人空降來選市長，朱立倫務必要訂定一個機制，讓所有要選的人都一起公平競爭，不要刻意打壓誰，這樣大家才不會內鬨也不會有心結。

褚春來指出，羅智強想透過「1000公里傾聽桃園」活動，爭取參選桃園市長的可能性，這點議長邱奕勝當然會有意見，因為雙方沒有溝通，羅就開始桃園行腳。褚坦言，他了解地方新人想藉羅的網路聲量與空戰能力，提高自己的曝光度，而羅的出發點也沒錯，這也確實是羅的強項。

面對當前藍營內部現況，褚春來認為，國民黨的反應機制太弱了，搞到現在羅智強開始行腳表態，黨內才開始內鬥內耗，如果鬥到最後無法整合演變成分裂，那真是太可惜了；他認為黨應「未雨綢繆」趕緊處理，若拖到5月真的太慢了。