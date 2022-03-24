Ukrainian journalist Roman Tsymbaliuk: A Russian soldier ran over his commanding officer, Colonel Yuri Medvedev, with his tank “to protest the huge number of losses they have suffered”. Putin’s in deep sh*t if his soldiers are turning on their commanders. pic.twitter.com/noGHVx0rPz — Mike Sington (@MikeSington) March 23, 2022

烏克蘭記者說，1名俄羅斯士兵因為部隊在烏境死傷慘重，憤而開坦克輾壓指揮官，以示抗議。

據《每日郵報》（Daily Mail）23日報導，在據說一段錄影顯示，俄羅斯梅德韋傑夫（Yuri Medvedev）上校雙腿重傷，躺在擔架上送醫後，烏克蘭記者欽巴柳克（Roman Tsymbaliuk）在臉書上貼文說，行凶的是他麾下的一名士兵。

欽巴柳克周二說，為數約1,500人的坦克營由於死傷，戰力大概折損了一半，而這名士兵為這感到憤怒。他指出，這名士兵趁戰鬥之便，開著坦克輾壓指揮官梅德韋傑夫，傷了他的雙腿。欽巴柳克在貼文中說，梅德韋傑夫如今在白俄羅斯的醫院治療，並已獲頒勇氣勳章，正等著接受賠償。

Russian soldier 'drives a TANK over his commanding officer to protest the huge number of losses they have suffered', Ukrainian journalist claims

According to Roman Tsymbaliuk, Colonel Yuri Medvedev was run over by a tank

By Chris Jewers For Mailonline, 23 March 2022 pic.twitter.com/P1pf8nAHb6 — The Artist (@Samdeity) March 23, 2022

儘管未經獨立證實，但俄羅斯普丁親密盟友車臣強人總統卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）公開了一段錄影，據說是醫療部隊將梅德韋傑夫送往白俄羅斯就醫的畫面。影片中可以聽到1名在俄羅斯聯邦國家近衛軍麾下參戰，並直接聽命於俄羅斯總統普丁的車臣戰士對梅德韋傑夫說：「撐著點……？你還好吧？和我們說說話……」而他則回道：「我還好，你們是打哪兒來的？」