「毒舌女王」小S全面復出台灣綜藝圈，一口氣開了2個節目，「最美博士」許藍方也相挺，成了她節目的班底之一，小S向來對來賓都是直球提問，許藍方因為近期的緋聞，被小S逼問與王少偉的感情進度，她坦言當下傻眼，受訪時鬆口吐露兩人結緣的細節。

「性學博士」許藍方成為小S節目班底，她接受《三立新聞網》訪談，表示原先沒考慮過接綜藝通告，是經歷了早前鬧得沸沸揚揚的感情風波，她才卸下包袱挑戰，至於被小S不按腳本提問與王少偉的關係，許藍方當時也很驚訝，但坦言王少偉是可以好好聊天的對象，而王少偉先前上小S的節目，被問到是不是在追許藍方？他吐露還需要多一點時間相處，沒把話說死，對此，許藍方表示她沒覺得被追求，且自己的個性是感受到對方在追就會保持距離，但也因為這樣，才能跟王少偉至今仍自然相處。

王少偉曾吐露，是因許藍方之前的感情風波，兩人才拉近距離，許藍方也還原過程，表示事發當時，他們隨即爆出緋聞，一度被對方經紀公司提問是不是想藉此轉移焦點？還猜測是她公司的操作手段，但許藍方跟王少偉雙雙否認，兩人因為這樣而有所往來，關係更進一步。

之後王少偉過生日，邀她跟朋友們一起慶生，許藍方才被媒體拍到那些照片，指稱他們在交往，但許藍方解釋彼此是好朋友，不否認興趣相投，都喜歡露營，私下也會聊電影，還沒認識前曾一起同台工作過，彼此投緣，至於未來發展她沒有多想，但解釋私下的自己跟螢光幕前不太一樣，希望另一半能先認識真正的她，至於目前對於感情事，就是順其自然。