國票投顧投研部最新報告指出，根據IC Insights預估，2022年全球半導體大廠資本支出1,904億美元創新高，年增率24％，有13 家支出年增超過四成，晶圓代工的台積電（2330）、聯電（2303）、世界先進(5347)，記憶體的華邦電（2344）、南亞科（2408）名列其中。

國票投顧最新出刊的《半導體產業雙週刊》，以「2022年半導體廠資本支出大爆發」為題，國票投顧表示，台積電2022年資本支出 400～440億美元，預估資本密集度將往60％靠近，過去28奈米 時代循此模式確立了晶圓代工霸主地位，目前公司也藉此將長期營收成長率提高至15～20％，國票持續看好台積電的技術領先優勢。

另因三星、海力士、美光等三大記憶體原廠2022年擴產保守，使 2022年全球位元供需增幅相近。由於三星陸續退出利基型DRAM，南亞科及華邦電為了爭取此塊市佔，2022年資本支出年增達到三位數。國票預期，2022年第二季利基型DRAM報價轉漲，建議買進南亞科。

在功率元件及電源管理IC（PMIC）廠看好車用工控需求，國票投顧認為，新唐併購日本子公司NTCJ綜效將現，ONsemi、STM、Infineon皆看好車用及工控等需求而積極擴產，並認為全年供需仍吃緊。德州儀器今年資本密集度跳升，同樣看好車用及工控應用，並針對45~130奈米製程擴產，第三座晶圓廠預計今年下半年量產，有助改善PMIC供給吃緊的市況。

另在車規級的微控制器廠（MCU）產品開發週期長，對穩定性及可靠性要求高，車廠導入週期通常超過2年，目前主要由國際大廠壟斷。但新唐收購NTCJ的綜效逐漸發揮，車用+工業用的MCU營收佔比四成，已被多家車廠採用，而第三代車用電池監控BMIC，成為今年重要營運動能，建議買進。

今年上半年台灣PA產業仍在去庫存，國票投顧看好台積電供應鏈在地化趨勢，國票投顧表示，2022年PA及射頻（RF）模組的庫存水位偏高，上半年仍在消化庫存，部分擴產計畫遞延，下半年才有機會重返成長，各國對5G投資將成為廠商的主要業績動能，但陸廠崛起已為中低階PA帶來威脅，短期保守看待台灣PA產業。

依SEMI預估，2022年全球前段晶圓廠設備支出，年增率18％，連三年成長，但受限高基期，預估2023年年增率轉為負5％。近期ASML預警還要擴產50％才能滿足市場需求，國票認為，台積電極紫外輻射（EUV）設備現有台數大幅領先對手，無礙領先地位，且下半年在N5及N3製程產能持續增加，隨著台積電擴大先進製程供應鏈在地化趨勢，國票看好中砂及家登。