台灣道路交通事故死傷問題嚴重，根據統計，近3年未滿12歲兒童，有2萬7719人因交通事故傷亡，其中有4338名兒童是走路時發生事故。靖娟基金會指出，9成學童是由家長接送上下學，但家長又希望孩子於國小畢業時能具備「獨自下放學」的能力，路口「停、看、聽」3口訣是很關鍵的開始。

靖娟基金會與全家便利商店連續3年合作小黃帽交通安全公益計畫，期望透過教育的力量降低兒童事故發生率，今年邀請簡嫚書擔任代言人，讓大眾更重視交通安全的重要性，3月23日至6月28日於全台近4000家全家便利商店進行零錢捐募款，也能夠透過全家App手機捐款功能支持小黃帽交通安全公益計畫。

靖娟基金會表示，兒童穿越道路停看聽3步驟，「停」穿越道路前先停下，在安全處等候；「看」綠燈或小綠人亮起，起步前，請先左看右看再左看，注意轉彎車；「聽」隨時聆聽喇叭、引擎運作聲等，覺察車輛即將出現。

靖娟基金會也首度跨界與聯華食品合作，推出「寶咔咔小黃帽公益限量包」在全家店舖販售，透過小朋友最愛的零食做宣導，讓爸媽及孩子在開心吃零食之餘也能學習交通安全。包裝背面設計「停、看、聽」插圖，讓爸媽可以帶著小孩一起學習，3月23日起於全台的全家店舖獨家販售，每賣出1包將會捐出5元支持小黃帽交通安全公益計畫。

簡嫚書也分享，從小沒什麼印象在交通安全上是什麼樣的學習，只記得要紅燈停、綠燈行，交通安全要注意，但詳細的教學也都沒有，這次參與小黃帽計畫，才知道有許多的細節都是大部分家長也不了解。

簡嫚書說，牽小朋友過馬路的時候應該要握住手腕，而不是抓手掌，「之前常常孩子突然過馬路走到一半，想換爸爸牽手，然後有可能就掙脫了！」以前帶孩子過馬路的時候都很怕他們掙脫，緊緊地抓住她們的手掌，卻可能讓他們更不舒服更想掙脫，所以像牽手腕這種交通安全的細節，真的很重要。