雙十國中女排隊成功完成二連霸。（台中市教育局提供／陳淑娥台中傳真）

潭秀國中男排勇奪桂冠，抱回隊史首座冠軍金盃。（台中市教育局提供／陳淑娥台中傳真）

110學年度國中排球甲級聯賽(JHVL)決賽23日於屏東落幕，台中市雙十國中女排率先衛冕封后，成功完成二連霸；潭秀國中男排也勇奪桂冠，抱回隊史首座冠軍金盃，教育局代表市長盧秀燕致贈紅包，台中市表現相當亮麗。

教育局表示，雙十女排對決建國國中，一開賽球員們火力全開，雙十率先拿下第一局，第二局雙方比分緊咬、互不相讓，女將們展現高度抗壓性再收一局，第三局雖遭遇亂流讓出，第四局重振旗鼓，成功破壞建國的攻守節奏，守住后冠完成二連霸。

另外，國男冠軍場上，潭秀國中迎戰潮州國中，利用身高優勢搭配快攻把第一局搶到手，潮州拿下第二局，第三局潭秀挺著一路落後的壓力，逆轉戰況率先聽牌，決勝局成功壓制對手氣勢，以3：1奪得隊史首冠，全場加油團歡聲雷動熱血沸騰。

雙十國中校長林大欽指出，球員們在教練黃淑慧、侯雅惠、羅儀璟指導與支持下，個個勤奮訓練，難得可貴的是她們的紀律與拼鬥精神，就是這份球不落地、永不放棄的奮戰精神，讓她們勇奪隊史第8座冠軍金盃，謝謝排球少女們讓雙十共享榮耀。

潭秀國中校長晏傳嫘說，排球隊自102學年度成軍至今不到10年，連續6年闖進JHVL決賽，但面對冠軍寶座總有一步之遙，今年終於一舉奪冠，寫下隊史嶄新紀錄，感謝林育輝、黃韋程、賴榮源、林育傑等4位教練帶領孩子們打出這場令人感動的比賽。

向上國中男排今年首度挑戰甲級聯賽，便直搗決賽勇奪第五名。校長林翠茹表示，男排隊成立4年，在教練賴慶和訓練下，球員從零開始不斷從失敗中找尋不足之處，勉勵孩子保持「零至向上」的初心，不斷在每場球賽上學習。

教育局長楊振昇表示，盧市長重視台中市各項運動發展，經常勉勵學生勇於追逐夢想，感謝雙十國中、潭秀國中及向上國中行政團隊、教練與家長的努力，讓台中擁有榮耀的一刻，也感謝台中市體育總會排球委員會的支持，積極培訓基層選手，長期推動排球運動。

教育局指出，高中排球決賽（HVL）接續於明日至27日熱血開戰，邀請市民朋友一起觀看直播，為台中市豐原高商及東山高中小將們加油。