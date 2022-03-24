俄烏戰爭即將滿1個月，雙方傷亡慘重，談判仍在持續中，對此，經緯航太董事長羅正方表示，這場俄烏大戰打到現在，才讓全球看出現代戰爭的打法，除了在傳統的三維空間，在太空（SPACE）與資訊網路（CYBER）兩大空間有多大的關鍵重要。

羅正方22日在臉書發文表示，俄軍自開戰以來，無法遂行普丁原本打閃電戰的如意算盤，很大的原因是無法完全取得入侵烏克蘭境內的制空權。即使烏克蘭許多重要地面防空雷達，被俄軍號稱進行摧毀，但是從俄軍的戰機持續被擊落，可見俄軍的飛行器仍然被有效的監控與被目標鎖定，這顯示除了烏軍仍保存相當程度的地面機動性防空能量外，包含美國與北約的盟軍，在外圍也協助空中目標監視，甚至美軍強大的太空戰力也給予情報偵蒐，與協助進行空域監控。

羅正方稱，美軍的太空部門，包含從通訊與遙感探測的各種軍事衛星，甚至衛星空載的合成孔徑雷達，是不受天候影響且日夜可以使用的主動偵察系統，輔以美軍與北約的各式高空偵察預警機的外圍監控，其實已經把烏克蘭的全境空域包起來滴水不漏。美軍與北約雖然號稱不直接介入烏克蘭戰場，或是不同意劃設禁飛空域，但是只要把俄軍的目標與飛機及導彈的軌跡，即時通報給烏軍，烏軍就可以利用尚保存的地面防空戰力，進行攔截與擊殺，這也給了台灣很大的啟示，也就是現代戰爭的戰場管理，若能取得盟國的戰情監控奧援，也是有極大的協防幫助。因此，台灣與美日盟國在戰情偵蒐系統的情報無縫接軌，人員的常態整合訓練就是台灣未來戰時的存活關鍵。

對於這次俄軍的攻勢，羅正方認為，並未出現太多高級制導武器的戰果，原本號稱不可一世的北極熊，其實許多看似五花八門的奇兵利器，但是戰爭一開打，許多需要依賴衛星系統精準導航的武器，出現非常多失效墜毀或炸偏目標的窘境，這其實說明了，俄國的導航定位衛星系統GLONASS，其實在抗干擾上相當脆弱。

羅正方稱，烏克蘭背後一定有美軍與北約國家的暗地協助，在電子戰對抗上，表現出奇的優秀，除了有效壓制俄軍空中到地面的各式搜索雷達，也就蒙住俄軍的耳目，同時利用太空與資訊網路的兩大空間優勢，提前掌握俄軍的動態分布，並成功地讓俄軍各部隊之間失去必要的通訊聯結，所以俄軍形同散沙，並逐一被各自擊破。這場俄烏大戰打到現在，才讓全球看出現代戰爭的打法，除了在傳統的三維空間，在太空（SPACE）與資訊網路（CYBER）兩大空間有多大的關鍵重要。