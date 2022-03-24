高雄市第3條捷運來了，預計今年底前動工，將設置23座車站，預計2028年完工通車，與原本的紅、橘2線捷運、環狀輕軌、台鐵出現8個交會轉乘站，專家指出，目前交會轉乘站中古屋還有難得的1字頭房價，未來受黃線加持，可望助攻房價，出現至少2成漲幅。

高雄市市長陳其邁表示，「輕軌成圓、捷運成環」正一步步實現，為市民提升更完整交通服務。高雄市捷運局指出，黃線路線行經高雄主要核心地區，包括鳥松區、三民區、苓雅區、新興區、鳳山區、前鎮區等6區(人口共約116萬人，占高雄市總人口約41.8%)，沿線500公尺範圍活動人口達48.3萬人。

高雄市捷運局局長吳義隆表示，黃線路線連接亞洲新灣區、都會核心區、澄清湖及鳳山五甲前鎮等地區，將可有效凝聚灣區經貿發展，形成便捷密集之捷運路網，路線總長約22.91公里，設置23座車站，預計2028年完工。

完工後，黃線將有與捷運紅線、橘線、環狀輕軌、台鐵交會轉乘的8個站點，帶動區域房市發展。

《品觀點》委託信義房屋針對捷運黃線沿線站點，統計1年來價量趨勢，交易件數以Y14/R8站三多商圈站居冠，達278件，其次分別是Y13站三多市場、Y16站寶業滯洪公園，成交量分別達247、249件。

8個捷運交會轉乘站平均成交單價為Y8/C28高雄高工站19.92萬元，Y10/民族19.06萬元，Y11/O6信義國小站25.41萬元，Y14/R8三多商圈站22.55萬元，Y15/C9旅運中心站21.21萬元，Y17/正義19.11萬元，Y18/O10衛武營站16.40萬元、Y23/R5前鎮高中站19.26萬元。

信義房屋三多捷運店專案經理吳琪慧指出，Y14/R8三多商圈站位於高雄地王商圈地段，地王加上生活機能發達，不論是捷運紅線、百貨公司、購物中心、夜市、學區、公園綠地等一應俱全，指名度本來就不低，一傳出黃線將動工，就有自住客接連來電詢問，詢問度大增。

加上區段鄰近亞洲新灣區，有建設利多，黃線也在施工當中，前景非常看好，區域最受歡迎的產品為15年上下大樓，總價約1500萬元，近期屋主出現惜售、供給量不多，一有釋出，只要符合區域行情，甚至略為偏高也可以在1周內售出。

高雄市房屋市場調查協會理事長黃詩萱分析，黃線經過不少原本沒有捷運經過的區域，一旦施工的交通黑暗期結束，捷運沿線各站的房市發展也會水漲船高。完工後的捷運交會轉乘站，發展爆發力可期，將至少出現2成漲幅。

城揚建設副總經理許承凱表示，捷運黃線除經過原高雄市區，對於目前只有台鐵正義站，沒有捷運經過的鳳山文山特區而言，未來具軌道交通樞紐與商圈發展前景，以目前地價換算，新案房價已穩坐3字頭行情。

尤其Y8/C28高雄高工站、Y10/民族站、Y17/正義站、Y18/O10衛武營站、Y23/R5前鎮高中站，黃詩萱說，周邊房市具備雙軌道經過，可擴大都會區路網服務，中古屋還有1字頭價格，有望受到拉抬，成為房價最大受惠區。

資料來源：信義房屋