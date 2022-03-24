金門具有豐富的自然人文特色，雄獅旅遊推出金門3日至4日特色團體行程，除了戰地風情之外，還有不少特色景點等著旅客去發掘，像是穿著旗袍或漢服等古裝，漫遊在金城後浦老街，或是前往充滿金門人兒時回憶的「四所一園」，品嚐金門限定青草地牛奶，還有季節限定的金色小麥田及夢幻藍眼淚，都能感受到前所未有金門旅遊新體驗。

「四所一園」探險趣 金門人隱藏版玩法

金門畜產試驗所、農業試驗所、水產試驗所、林務所、金門植物園合稱的「四所一園」，過去是金門縣政府的試驗場域，近年逐步轉型為寓教於樂的觀光景點，是不少金門人共同兒時玩樂回憶。

像是畜產試驗所被稱為「金門人的動物園」，除了養殖金門酒糟牛外，還飼養了梅花鹿、馬、金門土雞、孔雀、水陸、巴西龜各種動物，還有金門當地有名的「青草地牛奶」便是出自此處，所內的金牪餐廳還可品嚐到溫體酒糟牛火鍋、牛肉乾、牛軋糖等美食。

農業試驗所則會依照季節的不同，種植各式當季花卉，一望無際的花海隨著風輕輕舞動著，壯麗非常，同時提供各種農試的DIY手作課程，另外也有草叢迷宮、好漢坡滑草道等親子互動區域；水產試驗所是台灣唯一可以深入了解活化石「鱟」的場域，還有珍奇異色海洋教育館展示、漁場養殖區、水族教育展示館等，帶領旅客深入了解海洋生態。

林務所是金門唯一的森林遊樂區，裡面種植了大量的樹木，設置了草皮廣場、觀光苗圃、花卉苗圃等自然景觀區域，除此之外也設置各種富有特色的裝置藝術，像是寫有書法的大酒甕、紅色的巨大木馬、三米長的羽球拍及竹編大羽球等。

金門植物園位於太武山下，收集了兩百多種華南植物及金門原生種植物，並結合自然與軍事景觀，設置獨特的碉堡藝術園地，並利用閒置的碉堡打造成獨特的球型劇場及環型劇場，提供360度全視角及270度超廣角環繞的觀影體驗，給觀賞影片的人們有全新的感受。