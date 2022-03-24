明星夫妻檔黃子佼、孟耿如2020年登記結婚，隔年便宣布懷孕喜訊，眼看距離女兒「黃玉米」出世越來越近，日前黃子佼在社交平台分享一張40年前的老照片，笑著指出畫面中的驚人巧合，原來在這張照片中似乎多年以前，便早已預告這胎會是女兒，讓他笑著說「這是什麼莫名命定」。

40年老照片的「玉米」早有預告懷上女兒(圖／黃子佼@FB)

23日黃子佼收到爸爸發來的舊照片，可見兩人40年前的合影，他發文回憶到當初國小下課後，每天傍晚都會到玉米攤販來一根，碰巧玉米就現身在當年照片之中，「真的是天天吃一根，竟然有照當證據！」讓他感到相當意外。

黃子佼和孟耿如大玩變臉濾鏡 兩人成了縮小版的小倆口(圖／黃子佼@FB)

黃子佼也打趣說道，多年前和孟耿如迷上變臉濾鏡，「因為變小孩太可愛，我們夫婦角色扮演」，分別扮演「偽兒子小黃瓜」和「偽女兒黃玉米」沒想到後來確認懷胎的真是女兒，完全是弄假成真，乾脆暱稱就用玉米，他大笑「從吃玉米到演玉米，現在要迎來黃玉米，這是什麼莫名命定！」

黃子佼孟耿如夫妻倆縮小一號非常可愛(圖／黃子佼@FB)

這段有趣故事一在網路曝光後，有近6000位粉絲對這段故事感到訝異，紛紛點讚留言，「所以女兒早就註定好，取小名為可愛的玉米」、「真的很少人會留下跟玉米的合照，果然是命定啊！」除此之外，還有不少網友笑說，他的外貌沒太大變化，「怎麼童顏都沒變」、「怎麼可以永遠都長一樣! 完全沒變」、「佼哥真的一模模一樣樣，現在只是照了放大燈」。