北部某高中體育老師藉任教女學生涉世未深，難以反抗教師權威，誘騙少女到教室，以按摩、治療脊椎側彎為由，強行猥褻、性交，甚至拍攝裸體照片，直至2020年5月間，少女畢業後大學心理輔導時吐露狼師獸刑，檢察官追查後發現，還有另外2名少女受害，依強制性交等罪提起公訴。士林地院依妨害性自主等罪，判處2年徒刑、緩刑5年。

這名狼師任職某高中18年，2004年間藉少女性情溫順，不會拒絕他人，提議要到游泳池旁的辦公室按摩，命女學生先在游泳池更衣室盥洗，待全裸後予以猥褻，並強迫口交得逞，直至有人敲擊辦公室門才中斷，要求少女儘速穿衣離開。

2017年，狼師見另名少女常向他吐露煩惱，假意指導重訓，協助改善脊椎側彎，佯稱要製作訓練記錄，要求少女褪去上半身衣物，以手機拍攝猥褻照片，甚至提議精油按摩放鬆肌肉，進而猥褻少女，過程中還要少女叫他「爸爸」。

少女滿18歲後，在大學心理輔導課程中吐露狼師獸行，案經檢警訪談學校老師、同學，得知多年前已有人受害，並在狼師家中電腦找到第3位少女性愛影片，影片檔名還取名「盡心的服侍」，但狼師矢口否認有拍攝行為，檢察官批評狼師不知悔改、惡性重大，建請法院從重量刑。

法官認定，該位教師事後認罪，且向女學生道歉和解賠償，女學生也表明願意意原諒他，不再追究刑事責任。

法官審酌該位教師擔任高中老師多年，不思善盡教導、照顧學生成長學習之責，竟罔顧師道倫常與學生信任關係，對涉世未深女學生實施拍攝猥褻行為電子訊號、強制猥褻犯行，造成女學生身心長期受有相當創傷及負面影響。應執行有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期內付保護管束，應提供120小時義務勞務。