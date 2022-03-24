近期重大火警不斷，尤其是錢櫃KTV釀成嚴重死傷事件，行政院為加強消防安全管理，行政院會今天通過《消防法》部分條文修正草案，針對營業場所違反消防安全，不再給予改善期，並將直接開罰，且罰鍰額度從原本6000至5萬元，提高到2萬至30萬元。

內政部指出，為因應時空環境變遷、建築物使用形態越趨複雜及近期重大火災案例，針對消防法相關條文進行全盤檢視與檢討，此次修法重點針對營業場所消防安全設備有故障或缺失，過去會先予以限期改善，未改善在予以處罰，修法後不再給予限期改善，將直接開罰，罰鍰也從最高5萬元提高為30萬元。

同時，草案新增消防人員在第一線查核施工中消防防護計畫時，如有發生火災致生重大損害之虞，得勒令管理權人停工，防護計畫如未經所在地主管機關備查，不得擅自復工。另外，考量高層建築物或地下建築物消防安全風險程度較高，規範要求此類建築應置防災中心服勤人員，其服勤人員應先經過專業機構訓練合格，並定期複訓，以確保災害發生初期，能有足夠自主應變能力。

為加強危險物品場所管理，這次修法增訂液化石油氣容器零售業者，需設置安全技術人員，執行供氣安全檢查，並明訂其須經專業訓練合格，及定期複訓。另外，現行公共危險物品場所的保安監督人規定，並增訂管理權人應遴用保安檢查員，執行場所構造、設備維護及自主檢查等事項，以強化場所自主防災。

草案也規定消防機關得向電信事業查詢或調取待救者通信紀錄，及其個人相關資訊的權限，以利執行人命救助或緊急救護任務。此外，規範石油煉製業等業者，若發生災變，管理權人應立即依規定通報，克盡災害通報責任，以提升救災效能。

內政部指出，因應時代變遷，全面審視並提高消防法罰責額度，包括謊報火警罰則從3000至1萬5000提高至1萬至5萬；營業場所違反設備規定原罰6000至3萬元，提高為2萬元至30萬元營業場所違反防火管理規定原最高5萬，提高至30萬；規避妨礙檢查或火災調查罰高罰1萬5000元提升至10萬；違規物品場所違反相關規定原最高10萬元，提高至30萬元。