俄軍入侵烏克蘭後，即使蔡總統多次強調「台灣不是烏克蘭」、「小心境外勢力認知戰」，仍難以阻止國人的「聯想」。

根據TVBS民調中心3月17日至22日的民調，有56%民眾認為兩岸是敵對的，比102年馬總統執政時增加近兩成（37%：56%），而認為友善的比例則大幅減少（40%：20%），反應兩岸關係目前的緊張狀態。

烏克蘭戰爭接連讓台灣人跌破眼鏡，同時也更加認清自己的處境。

原先，台灣人是不相信俄軍會入侵烏克蘭的。台灣民意基金會在2月22日俄軍入侵當天公布的民調顯示，只有二成二的台灣民界認為俄羅斯與烏克蘭可能在未來一兩個星期內開戰，但有五成一認為不可能。

其次，美國從頭到尾都不出兵，也讓台灣人認識到美軍不會協防台灣。

TVBS民調顯示，若兩岸戰爭：55%民眾不相信美國會出兵協防台灣，只有30%民眾相信；相較100年時的調查結果，當時有57%民眾認為美國會出兵協防台灣，只有27%表示不相信。整體而言，民眾相信美國會出兵協防台灣的比例較10年前低了近三成，可能與此次俄烏戰爭美國並未出兵有關。

如果美國不協防，台灣就只能單獨面對中共武力犯台，像現在的烏克蘭一樣，孤軍奮戰。根據台灣民意基金會3月22日公布的民調，六成台灣人擔心有一天台灣和烏克蘭一樣，軍事上須單獨面對中共，只有約三成八不擔心；有近二成八的人非常擔心，如果換算成實際成年人口數已超過500 萬人。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，可以看到一個普遍的現象，台灣人擔心有朝一日台灣會和烏克蘭一樣，軍事上需單獨面對中共武力犯台，這是不分性別、年齡、省籍族群、教育程度、地理區域及政黨背景；即使以民進黨支持者為例，還是有五成八會擔心，只有四成一不擔心。

認清自己的處境後，台灣人也能比較能面對現實，一方面展現「自己國家自己救」的決心，根據台灣國際戰略學會3月13日進行的民調，有七成以上民眾願意為保衛台灣而戰；但另一方面，也有七成七的民眾願意和對岸和平往來，只有一成六的人支持「抗中保台」。

台灣國際戰略學會理事長王崑義表示，只能說台灣人民很矛盾，想要和平又想要戰爭，戰爭來了又不怕，但兩岸和平願望又不變，否則不會有高達七成的民眾支持和平。

王崑義說，這次戰爭是俄羅斯主動進攻烏克蘭，也就是說，如果北京主動發動戰爭武統台灣，台灣人會為願意保衛台灣而戰；但反過來說，如果戰爭是因為台獨而起，那麼相對願意為台獨而戰的人比例會降低很多。