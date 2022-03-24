歐盟成員國領袖周四將召開為期兩天的高峰會，屆時料將就聯合採購天然氣達成協議，以降低對俄羅斯油氣供應的依賴，此外，歐盟可能尋求建立緩解供應中斷的天然氣庫存機制，但不太可能直接對俄羅斯油氣祭出制裁。

路透社報導，根據峰會決議草案，歐盟領導人將同意在下個冬季之前「共同」採購天然氣、液化天然氣（LNG）和氫氣，並協同建立天然氣庫存機制。

歐盟40%的天然氣、27%的石油以及46%的煤炭都仰賴俄羅斯的供應。

歐盟領導人周五將討論相關計畫，此外，歐盟擬與美國總統拜登達成協議，在未來兩個冬季獲得更多美國供應的液化天然氣。

美國出口歐洲的液化天然氣已連續三個月創下歷史新高，價格也已較一年前翻漲10倍以上。

拜登在周三啟程前往比利時，將出席周四在布魯塞爾召開高峰會。

歐盟領導人也可能討論俄羅斯總統普丁反制西方制裁的新措施，即對於「不友善」的國家，俄國將以盧布結算天然氣交易。

在美國決定禁止俄國油氣進口之後，歐洲各國對於是否直接對俄羅斯油氣祭出制裁仍然意見分歧，而是否禁運俄國油氣則需要歐盟所有27個成員國一致同意才能過關。