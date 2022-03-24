國立雲林科技大學校園創意分享會－PChome 24h購物《心禮節》攤位。（圖/時報獎執委會提供）

第三十一屆時報金犢獎國際競賽至今已影響超過數千萬人，是華人地區歷史為悠久，覆蓋區域最廣的青年創意獎項。在科技進步的趨勢下，現今的學子對於廣告及創意不再受限於傳統報章雜誌，更拓展至網路社群媒體中，被稱為Z世代的青年學子們，更擅長在網路媒體中大展身手，因此這次攜手PChome並結合時下最熱門的網路行銷，透過走進校園與同學面對面接觸，讓莘莘學子能對PChome有感，一起為《心禮節》操刀，打造最具話題性的行銷活動。

PChome網路家庭行銷本部專案經理張雅惠。（圖/時報獎執委會提供）

PChome亦在3/23日參與國立雲林科技大學校園創意分享會，現場熱鬧歡騰、座無虛席，除了在現場進行攤位設置，讓學子能近距離與企業面對面交流外，行銷本部專案經理張雅惠也分享到心禮節的緣起緣由，以及可以如何將創意發揮在行銷企劃內；行銷本部副理廖國議曾拿下第十八屆時報金犢獎行銷企劃類的銀犢獎殊榮，在分享中表示，透過沉浸式體驗便能創造差異化的行銷內容，能更符合策略、創意方向。

PChome網路家庭行銷本部副理廖國議。（圖/時報獎執委會提供）

第三十一屆時報金犢獎國際競賽合作品牌眾星雲集，目前十七道策略單題目，包含：PChome 24h購物《心禮節》行銷企劃獎、台新銀行公益慈善基金會「您的一票，決定愛的力量」主視覺設計獎、永慶房屋「先誠實，再成交」品牌形象廣告設計獎、保生大帝文創商品設計獎、AORUS「小鵰」形象IP設計獎、海底撈品牌形象設計獎、安慕希環保公益創意設計獎、康師傅紅燒牛肉麵廣告設計獎、映客IP周邊商品設計獎、永和豆漿產品形象包裝設計獎、旺旺集團廣告設計獎-產品類、旺旺集團廣告設計獎-品牌類、旺旺集團網路行銷企劃獎、旺旺集團IP周邊商品設計獎、旺旺孝親公益廣告設計獎、 “中華崑崙關·海峽兩岸情——血色雄關民族魂”設計獎、滄州城市旅遊形象設計獎

第三十一屆時報金犢獎國際競賽，自即日起至5/15截止收件，更多競賽詳情，請洽：