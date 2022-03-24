日本TBS電視台快訊報導，日本防衛省表示，稍早北韓可能發射疑為飛彈的飛行物。

韓聯社報導，南韓合同參謀本部表示，北韓今天下午向東部海域發射不明飛行物體。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1110324

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