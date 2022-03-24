日本防衛省：北韓疑發射飛彈 14:062022/03/24 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本防衛省24日表示，北韓稍早可能發射疑為飛彈的飛行物。（資料照／朝中社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本TBS電視台快訊報導，日本防衛省表示，稍早北韓可能發射疑為飛彈的飛行物。 韓聯社報導，南韓合同參謀本部表示，北韓今天下午向東部海域發射不明飛行物體。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1110324 尹錫悅5月就任 學者：韓親美不代表反中 克宮：面臨死亡威脅時動用核武 #北韓 #日本防衛省 #報導 #發射 #發射飛彈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美防長：俄軍動用極音速飛彈 不會改變遊戲規則 04:092022/03/21 國際 美警告北京別援俄侵烏 暗示不排除二級制裁 12:402022/03/19 國際 東加南方地震 美國地質調查所：規模6.3 08:382022/03/20 國際 《通信網路》昇達科法說超讚低軌衛星 SpaceX下一代發射意外成亮點 17:302022/03/23 財經 攻烏燃料庫 俄再出動極音速飛彈 04:102022/03/21 話題觀察 新增成就 烏軍擊毀具有主防系統的俄軍T-80主戰坦克 17:342022/03/22 軍事 美媒：俄羅斯央行總裁求去 遭普丁拒絕 11:312022/03/24 國際 美五角大廈官員：中國是頭號對手 俄羅斯還未到此級別 18:402022/03/22 兩岸 俄再出動極音速飛彈 郭正亮發現一關鍵曝烏南總攻恐將到來 23:052022/03/21 政治 普丁沒退路了 拜登證實俄動用高超音速飛彈 擬祭生化武器 09:342022/03/22 國際 美眾議院壓倒性通過 終止與雙俄貿易法案 04:102022/03/19 話題觀察 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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