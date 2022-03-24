【愛傳媒林銘聰專欄】現代人談婚論嫁，講究是磁場相合，三觀一致，看對眼。古代交通不便，女孩不方便拋頭露面，也沒賴或臉書網路交談，因此交友不易，自然當仲介的媒婆就顯示非常重要的角色。

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「門當」原指大宅門前的一對石鼓，又叫抱鼓石，有的抱鼓石坐落於門礎上。因鼓聲洪闊威嚴，厲如雷霆，人們信其能辟邪，故民間廣泛用石鼓代門當。門當的形狀有圓形與方形之分，文官家宅用方形，武官府邸為圓形。

「戶對」即置於門楣上或門楣雙側的磚雕、木雕，是將安裝門扇上軸所用連楹固定在上檻的構件，取雙數故名戶對。所以，「門當」與「戶對」其實是古民居建築中大門的組成部分。

用木頭雕刻的「戶對」位於門楣上方，典型的樣式為圓形短柱，每根長一尺左右，與地面平行，與門楣垂直。雕刻圖案多以四季花卉為主，也有寫如吉祥如意、福祿壽德、平安等吉祥文字，意在祈求人氣旺盛、香火永續；而用磚雕刻而成的「戶對」則位於門楣兩側，上面大多刻有以瑞獸珍禽為主題的圖案。

「戶對」的多少與宅院主人官品職位的高低有關。古時三品以下官宦人家的門上有兩個戶對，三品的有四個，二品的有六個，一品的是八個，只有皇帝的皇宮才能有九個，取「九鼎之尊」之意。

根據傳統建築學的美學原理，大門前有門當的宅院必有戶對，所以門當與戶對常常被同時並稱。門當與戶對上往往雕刻有適合主人身份的圖案，而且門當的大小、戶對的多少又標誌著宅第主人家財勢的高低。所以，門當和戶對除了有鎮宅裝飾的作用外，還是宅第主人身分、地位、家境的重要標誌。

如果門當鐫刻花卉圖案，表明該宅第為經商世家；如果為素面無花卉圖案，則為官宦府第。如果門前的門當是一個方形上立一瑞獸，那這家就是文官，文官一般在門口雕一對方形書箱和硯臺，再在書箱上立一瑞獸，作鎮宅之用。武官家宅門前自然立一對戰鼓，就是圓形。

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所以「門當戶對」不僅是古代婚姻嫁娶的一種衡量標準，也逐漸演變成為一個成語，用來比喻婚嫁的男女雙方身分和家境相近或般配。某方面來說，也算是科學化的一種判斷標準。