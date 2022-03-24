微旅行2.0又來了！易遊網與星宇航空合作推出「雙星假期，漫遊台東」第3彈，是2022年首波類出國微旅行，班機以「春日號」為主題，帶旅客從桃園飛往日本宮古島上空，降落台東後可還可選擇機酒自由行或花東跟團遊，旅客可依照自身旅遊喜好來選購，預計3月底開賣。

易遊網指出，4月是迎接春暖花開的季節，「春日號」將帶領旅客從桃園起航，飛往日本宮古島上空感受春日暖陽的美好時光。先前推出的「雙星假期，漫遊台東」受到好評，每次推出皆全數售罄，此次班機限量184席，還沒有體驗過的民眾要把握機會。

「春日號」班機將於4月30日上午10時30分從桃園起飛，下午1時30分在台東降落，除有限量早鳥價含稅6288元起的純飛行體驗外，行程部分推出台東機酒自由行2天，以及含來回交通、飯店住宿、特色遊程、餐食饗宴的2至3天花東跟團遊。自由行每人含稅價9500元起，跟團遊每人含稅售價1萬4990元起，旅客可依照自身旅遊喜好來選購。

搭乘「春日號」的旅客，可品嚐到星宇航空的特色機上餐以及獲得星宇禮包，此次搭配春日主題，將候機室打造成風格野餐基地，在草地鋪上野餐墊，加上編織籃、綠植與淡色系花材的點綴，營造法式鄉村的恬淡風情，現場也會準備精緻茶點供旅客享用，以愉快愜意的心情等待班機起航。

易遊網表示，「雙星假期，漫遊台東」春日號即將起航，帶領旅客前往台東來趟春遊旅行，開賣時間、行程資訊、禮包內容和優惠活動將陸續公佈。