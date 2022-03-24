面對媒體人唐湘龍日前預言，「侯友宜如果要選2024年，下一任總統就是侯友宜，我講太早，但沒有關係，當作我是台灣神童的預言」，引發外界關注。侯友宜今(24日)出席活動時也做出最新回應，他表示，「最重要把握當下」。

侯友宜今天上午出席天下SDGs國際論壇時，媒體詢問「媒體人唐湘龍預言，你如果選2024一定會贏」，侯友宜回應，「我現在是新北市的市長，最重要把握當下，努力做好現在工作」。

至於什麼時候會宣布下一步動向？侯友宜表示，其實大家都非常關心今年的選舉，離今年選舉還有一段時間，面對新北市的市政，因為還有很多事情有待努力把它做好，千頭萬緒只有專心一件事，好好的努力做好市政。

另外，傳出北市議員最近有跟新北市串聯有些議題想要合作、提高曝光度一事，侯友宜表示，每一個人都是為人民好好努力做事，每一個議題只是要對雙北合作，對雙北共同生活圈共同討論，讓兩市未來更好，都樂於跟大家一起努力工作，讓雙北生活圈未來大幅提升。