中心教師將帶領大家用不同的方式探索奧萬大森林遊樂區，依梯次不同會有不同主題，活動像是手作天然花果茶，原民部落獵人體驗等。(教育中心提供／吳建輝南投傳真)

奧萬大自然教育中心表示，自4月起中心推出各式小旅行，沒有報名到的名眾也不要氣餒，隨時掌握網站最新梯次。(教育中心提供／吳建輝南投傳真)

奧萬大自然教育中心推出療癒小旅行「森活好放鬆系列活動－春季篇」，依不同梯次有不同主題的體驗活動，2天1夜學員還能加價升級剛啟用的星空帳篷，夜晚在森林裡細數滿天星斗，教育中心表示，自4月起中心推出各式小旅行，沒有報名到的名眾也不要氣餒，隨時掌握網站最新梯次。

奧萬大自然教育中心於從4月起開始推出2天1夜的「森活好放鬆系列活動－春季篇」小旅行，即日起在山林悠遊網開放報名，還限量開放10位學員加價入住星空帳篷，白天在森林裡探索大自然奧妙，夜晚則能在星空帳篷內，細數滿天星斗，幸運的話還能看到螢火蟲。

奧萬大自然教育中心表示，中心從4月起開始推出各式春遊小旅行， 奧萬大所推出的春遊活動向來是最受民眾喜愛的活動， 中心教師將帶領大家用不同的方式探索奧萬大森林遊樂區，依梯次不同會有不同主題，活動像是手作天然花果茶，原民部落獵人體驗等。

教育中心說，2天1夜的活動能讓學員充分釋放生活壓力， 除了體驗奧萬大的自然美景，還有機會到當地松林部落，與部落長老、獵人交流，體驗最原味的部落生活，一起拿起弓箭打獵，依報名食宿不同價格從2800至3650元不等，還能加價5600體驗星空帳篷。

教育中心強調，每個梯次都由專業環境教育教師講課，不僅能放鬆接觸大自然，還能帶著滿滿知識回去，活動詳情及簡章可以至山林悠遊網詳閱，也可以撥打自然教育中心電話049-2974499洽詢。