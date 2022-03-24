排尿不僅是人體自然的身體反應，還可以從排尿頻率、尿液顏色以及泡泡的形式等，來觀察自身的健康狀況，馬偕醫院泌尿科醫師陳鈺昕指出，其實小便的「形狀」也是透露健康警訊的重要關鍵，男性若是出現小便分岔，並且伴隨無痛性血尿、尿道口發炎、小便疼痛等現象，就要儘快就醫檢查。

陳鈺欣在臉書粉專指出，「小便分岔」大多發生在男性身上，但並不是每次出現都代表健康亮紅燈，主要的發生原因可以分為2類，「暫時性的生理正常情況」以及「持續性的非正常情況」，其中正常情況下可能出現小便分岔的原因有3種，若沒有經常發生就不需要過度擔心。

●剛起床：此時儲存的尿液量大，排尿時的水壓大且流速快，再加上男性的晨勃現象，海綿體充血壓迫到尿道，導致尿液容易出現分岔。

●射精後：射精後的第一次排尿，可能會出現小便分岔的情形，因為勃起後海綿體仍在充血，並未完全消退。

●包皮過長：包皮容易擋住尿道口，若一時無法用手將包皮往後翻，也可能造成小便分岔。

而非正常情況則可分成4種，若是有出現其中一項症狀，就必須提高警覺，儘早就醫治療。

●尿道口發炎腫脹：代表可能已經被包皮炎、龜頭炎找上門，導致尿道口組織沾黏，無法正常排尿，此時可明顯看出陰莖外觀紅腫，且會分泌異物、發出臭味。

●無痛性血尿：因為攝護腺肥大、尿道腫瘤，或是膀胱腫瘤等因素，尿道被壓迫所引起的現象，此時可能會有小便分岔甚至產生血尿。

●小便疼痛且突然中止：除了小便出現分岔以外，若合併尿道疼痛、須用力解尿、突然尿流變細，甚至有血尿的情形，就代表有很大的機率會出現尿道結石。

●尿道狹窄：曾經放過導尿管或接受尿道鏡、膀胱鏡等內視鏡手術治療的患者，或有車禍、骨盆腔骨折導致尿道損傷的病史，這些因素都可能導致尿道狹窄造成小便分岔。