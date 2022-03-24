台灣人愛喝茶，無論是手搖飲、超商販售的罐裝茶飲，或是在家泡茶，喝茶這件事已經離不開眾人的日常。營養師楊斯涵在臉書PO文指出，茶葉含「茶多酚」可防癌抗氧化，但有胃食道逆流、潰瘍發作或是有結石體質者，需適量飲用。

楊斯涵表示，茶葉含有茶多酚，而茶多酚又包含兒茶素、黃酮醇類、花青素、酚酸等4大物質，具有抗氧化、防癌、降血糖、降血脂，其中又以佔了70％的兒茶素為茶葉的主要抗氧化物。

除此之外，部分發酵的烏龍茶及全發酵的紅茶，則含有烏龍茶多酚、茶黃素、茶紅素等，同樣具有抗氧化力；茶葉內也含有許多的維生素、礦物質，例如綠茶的維生素C、氟對骨骼及牙齒有助益。

不過並非所有人都適合飲茶，楊斯涵提醒，胃食道逆流或潰瘍發作時，因增加胃酸分泌，不建議飲茶；其次，茶葉屬高草酸，結石體質者也須適量飲用。另外，茶葉含有茶鹼，具利尿作用，不能取代開水，為維持身體保水性，建議開水與喝茶比例應為4比1，並建議於飯後1至2小時飲用，避免影響鈣及鐵吸收。

楊斯涵指出，茶的澀感主要來源是茶多酚，而未發酵的綠茶比全發酵的紅茶口感更澀，是因為發酵會讓茶多酚的兒茶素轉化為茶胺酸，是茶葉鮮甜味的來源，同樣具有抗氧化力；茶的苦味則是來自咖啡因，能刺激中樞神經，具有提神醒腦、促進代謝的功能。