有「甜心主播」封號的女星李芳瑜，憑著一張不老的甜美童顏與火辣好身材受到矚目，並經常登上各大綜藝節目分享工作趣事與生活經歷，受到觀眾的喜愛。而外表亮麗的她，近日卻在節目上自爆有個破碎的童年。

芳瑜日前受邀出席談話性節目《震震有詞》，與同場的律師、心理諮商師一同討論「孩子竟成離婚爭奪籌碼，父母醜態百出傷兒最深」的話題，芳瑜便自爆小時候的她其實也是富家千金，但自從父親在外面迷戀上小三後，幸福的人生就此走樣。芳瑜透露，母親發現父親外遇時原本還抱著一絲希望等待他回頭，沒想到小三卻侵門踏戶直接進她家大門，並指著芳瑜母親講了一句「在愛情裡不被愛的才是第三者，所以你趕快離開吧」，讓芳瑜的母親相當痛心只好心死離開。

不過，父親家族為了爭奪他家唯一的男孩，也就是芳瑜的弟弟，曾數度強行將他抱走，而芳瑜的母親為了怕弟弟被搶走，只能連夜帶著他們三姊弟跳上火車逃到台北，豈料到了台北後，父親只付了3次的贍養費就被小三阻止不再給錢，芳瑜的母親只能獨自扶養三名子女，生活過得十分拮据，有時候甚至一天只吃一顆山東大饅頭，或是煮一大鍋滷肉吃一周，母親甚至為了摘地瓜葉給他們吃冒險跑到鐵軌旁，還曾因失足滑進鐵道中，相當驚險；母親也會不停的灌輸給他們「你爸爸不要我們了」的觀念，讓她一直無法原諒父親。

另外，芳瑜的母親還認為無論他們生活過得再怎麼辛苦，也堅持不申請低收入戶補助，因為她不想讓孩子被看不起，對他們的管教也十分嚴格，尤其對身為長女的芳瑜最為嚴厲，甚至不准她看電視。某次母親與一群朋友回到家看到她正在看電視，便情緒失控當眾給她10幾個巴掌，讓她忍不住對著母親痛罵「我真的很後悔當你的女兒」至今仍印象深刻，加上長期被母親灌輸被父親拋棄的觀念，讓她心裡相當痛苦，久久無法釋懷，直到結婚後才逐漸明白夫妻間會走到離婚不是一個人的問題，慢慢打開被父親拋棄的心結。