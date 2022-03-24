民進黨副祕書長林鶴明今接受資深媒體人黃光芹專訪，被問到2022年台北市長選戰時認為，過去國民黨在台北市是有優勢的，但柯文哲執政後已經解構了；「當國民黨議員不排斥跟台北市長柯文哲、副市長黃珊珊同台時，就是國民黨台北市長擬參選人立委蔣萬安的隱憂」。

林鶴明也認為，蔣萬安如果沒有做出挑戰者姿態，選票是沒有辦法集中。

林鶴明今受專訪點出蔣萬安民調的隱憂；他說，蔣萬安的隱憂在於，柯文哲台北市執政後，花了很多時間經營議會，每週跟里長座談，談論很多事情，幫里長問題；這些都是市府、市長的基本功，柯已經做了6、7年了。

他強調，這幾年，柯文哲市府團隊，不分藍綠，跟台北市議會都保持好的府會關係及重視。

他還認為，蔣萬安跟黃珊珊在市場上，並沒有做出區隔，如果沒有拉開，兩人就等於是同路人；對下面的市議員跟支持者來說，如果母雞沒有做出市場區隔，會覺得，那投給誰都可以，「投給蔣萬安跟黃珊珊差別在哪裡？」

由於國民黨議員鍾沛君開設新節目，第一集邀請的來賓是柯文哲，自家人蔣萬安，林鶴明認為，當國民黨議員不排斥跟柯文哲、黃珊珊同台的時候，就是蔣萬安的隱憂，聲量與流量對候選人很重要，跟著柯文哲，會有流量跟話題。