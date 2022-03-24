目前大聯盟正進行春訓熱身賽，各隊休賽期補強也暫時告一段落，不過財大氣粗的洋基仍讓外界摸不著頭緒，尤其他們竟還未與陣中老將賈登納(Brett Gardner)續約，他在隊上可是待了14年之久，目前大概也只需要一份老將底薪合約，但洋基不為所動，這讓同分區的藍鳥再次動起補強念頭！

Brett Gardner on Blue Jays' radar with Yankees' interest unclear https://t.co/c7KanoLTEE pic.twitter.com/5bwPf1L82L — New York Post (@nypost) March 23, 2022

賈登納今年已38歲，生涯14年都在洋基效力，2009年幫助球隊拿下世界大賽冠軍，他的貢獻不輸幾位退休傳奇老將，而其實休賽期就曾傳出他將回歸球隊消息，這一切看似相當合情合理，誰想到都春訓他還沒有簽下合約，美媒近期就指出，休賽期大肆補強的藍鳥正鎖定他為外野替補人選。

美媒分析若賈登納加盟藍鳥，他將成為一名稱職替補球員，為小古瑞爾(Lourdes Gurriel Jr.)、史普林格(George Springer)、赫南德茲(Teoscar Hernandez)等人分擔上場時間，尤其是傷病頻傳的史普林格。賈登納年歲已高，仍幫洋基分擔外野守備工作，除了專職的左外野，也在中外野出現漏洞時補上空缺。

賈登納上季出賽140場，有86支安打、10支全壘打、39分打點、4次盜壘，打擊率.222，雖是生涯新低，但老邁的他仍有十足貢獻，相當不容易。而過去他除幫洋基拿下世界大賽冠軍，2011年獲得美聯盜壘王、2013年成聯盟三壘安打王、2015年闖進明星賽、2016年獲得金手套獎，至今平均打擊率有.256。