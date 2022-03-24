據TrendForce研究顯示，2021年由於各類終端應用需求強勁，導致晶圓缺貨，全球IC產業嚴重供不應求，連帶使晶片價格上漲，拉抬2021年全球前十大IC設計業者營收至1274億美元，年增48％。

TrendForce表示，與2020年的排名最大不同之處有三，其一，輝達（NVIDIA）超越博通（Broadcom）成為排名第二；其二，台廠聯詠（Novatek）與瑞昱（Realtek）名次分別上升至第六及第八名；至於原先排名第十的戴樂格（Dialog）則因被IDM大廠瑞薩（Renesas）收購，故由奇景（Himax）取代第十名位置。

高通（Qualcomm）繼續穩坐全球第一，主要由於手機系統單晶片、物聯網晶片銷售分別年增51％與63％所帶動，加上射頻與汽車晶片業務的多元化發展，是2021年高通營收成長達51％的關鍵。

台廠方面，聯發科（MediaTek）側重手機系統單晶片的策略產生奇效，營收年增61％；聯詠旗下的系統單晶片與顯示驅動晶片兩大產品線雙雙大幅成長，營收年增79％為前十名之最；瑞昱受網通與商用型筆電產品需求強勁帶動，且音訊與藍牙晶片表現也相當穩定，營收年成長達43％；奇景（Himax）是2021年首次入榜的業者，因大尺寸與中小尺寸驅動晶片營收均顯著成長，分別年增65％與87％，且驅動晶片導入車用面板有成，總營收超過15億美元，年增74％。