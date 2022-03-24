雖然國際股市下跌，但台股回測5日線後獲得支撐，終場以17699.06點作收，下跌32.31點，跌幅0.18％，成交金額僅2626.68億元。資深分析師柯孟聰認為，台股股利高達2.7兆元，殖利率估計超過4％，這波相對國際股市抗跌，不過，短線盤面沒有主流，指數預期在年線及季線間大區間震盪。

柯孟聰指出，這波台股反彈以來，已經上漲900點，持續靠近季線。用日K線來看，出現打雙底帶跳空缺口走勢，再以低點16764點到17478點頸線位置的等距測幅來看，預估可以到達18192點附近，但因為面臨到季線壓力，是不是能夠克服壓力來到這個位置還要進一步觀察。

周線來看，周線從16162點到18619點，上漲21周後修正第8周後中線反彈，理論上應該要有13周整理才算是完成整波修正，暫且還是看反覆打底格局。

月線從8523點到18619點，上漲1萬點，這一波大漲21個月，預期回檔修正幅度較長，最快8個月結束，目前才修正第3個月，將還有一段整理時間。

台股兩次跌破年線仍然守住，表示支撐強勁，年線也持續上揚，但因季線下彎壓力，加上主流股不明顯，尤其台積電表現攸關大盤，沒超強股帶指數，預期在這區間將維持長時間整理。

對台股正向是上市櫃公司發出股利估計達2.7兆，殖利率超過4％，台股相對國際股市抗跌，今年台灣將面臨高通膨、經濟成長趨緩問題，在通膨居高不下，高殖利率、籌碼穩定族群逢低可以佈局。