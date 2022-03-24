去年台灣面臨百年大旱，行政院會24日通過《再生水資源發展條例》修正草案，刪除使用一定比率之系統再生水僅限於水源供應短缺之虞地區，未來對於新設立的產業開發案，將依產業特性使用一定比例再生水，以擴大使用系統再生水的範圍，不限於特定地區，以更穩定產業及民生用水。

經濟部表示，去年台灣面臨百年來最嚴峻旱象，為因應劇烈氣候變遷及嚴峻旱象，行政院2021年8月6日核定水資源經理基本計畫，後續將推動多元水源開發，滿足至2036年用水需求。天然水資源優先供應民生及農業使用，至於產業用水需求，將透過科技造水如海淡水及再生水供應。

經濟部指出，目前已依產業需求配合國土計畫陸續規劃推動11座再生水廠及六座海淡廠，其中新竹、台南等兩座海淡廠已進入環評程序，以提升未來整體供水韌性。

經濟部說，面對氣候變遷在加速推動科技造水同時，仍須輔以法規配套，促使科技造水之應用，如修正的再生水資源發展條例，主要為刪除開發單位應使用一定比率系統再生水須位於「區域水資源經理基本計畫之水源供應短缺之虞地區」之限制，以擴大再生水之使用範圍，如未來遭遇旱象減供自來水時，可提高產業用水穩定度，並降低民生供水風險，維持經濟與民生發展。

經濟部說，行政院將持續強化科技造水，並同時考量增加綠能的使用及節能的規劃，讓環保、用水與用電可以得以兼顧。