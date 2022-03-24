新北市政府警察局淡水分局今（24）日在新北市淡水區淡海市民活動中心4樓演藝廳舉辦111年度民防義警聯合常年（幹部）訓練，為精進義警民防協勤技巧與法令知識，並強化協助犯罪預防、灌輸正確觀念、以確保執勤安全，運用科技網路（臉書、IG、LINE等）社群媒體將社區警政工作推至每位新北市民的心中。

新北市政府警察局大家長黃宗仁局長風塵僕僕親自趕到會場，「阿仁哥」以拳頭碰拳頭逐一與參訓人員打招呼博感情，「阿仁局長」以國、臺語幽默逗趣致詞方式讓整個演藝廳灌爆全體隊員笑聲與掌聲，阿仁局長致詞中再度強調五力（民防、義警、守望相助、警友與志工）是警察最貼心夥伴，去(110)年本局協助防堵非洲豬瘟病毒疫情擴散，執行「平寧專案」成功壓制疫情，破獲六大矚目案件，獲服務奧斯卡(行政院第4屆政府服務獎)、交通奧斯卡三個第一(交通部金安獎)、治安奧斯卡(國家警光獎)團體及個人獎大小滿貫，以及四大民調六都第一等，係新北八千警察大軍發揮強韌的團隊戰力，始獲此殊榮與肯定。

此外，疫情期間民眾自主低度對外活動，轉向網路經濟行為，也造成詐騙案件增加，本局攔阻詐騙被害金額由109年8900萬，110年成長至2億餘元，攔阻詐欺能量已有顯著進步，新北警打詐決心不容挑釁，將持續剷除惡質詐騙犯罪集團，守護民眾生命財產安全，新北警察大軍仍會持續努力，想方設法持續精進，透過陸地（警察、銀行、民眾）、空中（網路：臉書、IG、LINE等），將各類型詐騙歹徒斬手，全力保下市民的血汗辛苦錢。

最後阿仁哥帶領民防大隊長吳建亨及義警大隊長陳汪全及全體義警、民防弟兄齊合唱「堅持」、「台灣英雄」等歌曲，在充滿歡樂氣氛中圓滿結束「阿仁局長」淡水之行。

淡水警分局長黃南山表示，在疫情趨緩，社會日新月異發展迅速，網路訊息傳遞快速，資訊量爆炸下，諸多犯罪訊息與不同的犯罪型態潛藏其中，若僅靠警察執行恐有不足，只有凝聚全民共識，透過全民參與的的力量共同維護，才能有效穩定治安，當中五力就是重要的溝通橋梁，特別是民防、義警深入社會各角落，最了解轄區相關治安訊息，能隨時提供最直接的情資，也是警察耳目的延伸，因此透過訓練，凝聚共識，與感情交流，才能有效達成警民合作，共維治安，營造更棒更宜居的城市優質榮景。