財政部在24日上午召集八大行庫總經理開會討論青安房貸優惠專案利率是否隨央行升息調高利率，決議出爐，由於青安優惠房貸是幫助小資首購族辦房貸，為政策房貸，因此最後確定先觀望，不隨央行調高利率幅度，不論是兩段式，或是一段式利率，均先全面凍漲到今年底為止。

這也是繼勞動部宣布「凍漲」勞工紓困貸款利率之後，第二個宣布凍漲的政策性貸款，金融圈也預期，接下來如就學貸款等政策性貸款，應該也會比照辦理，以避免升息對民眾帶來過大的衝擊。

青安優惠房貸目前一段式固定利率為1.4%，而二段式利率，前二年為1.19%，現在由於已拍板將凍漲，因此，除了將維持原利率不變之外，倘若今年央行繼續升息，換言之行庫將代客戶吸收的利率，將不只1碼，倘若接下來從2至4季，每季再升半碼，直到年底，行庫總共要為客戶吸收2.5碼，總共0.625%的利率，負擔吃重亦由此可見。