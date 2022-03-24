場燒毀窗型冷氣機及一旁的木櫃、雜物，燃燒面積約1.5平方公尺，詳細起火原因由消防局火調鑑識人員調查中。（金門縣消防局提供）

金門金寧鄉埔後1棟3層樓透天民宅今天上午發生火警，陣陣濃煙從頂樓四處竄出，屋內的人趕緊疏散逃出，也嚇壞緊鄰的連棟住戶，所幸在消防隊全力灌救下，火勢在10分鐘內即獲控制撲滅，虛驚一場。起火點疑係未拔除電插頭，一直待機中的老舊冷氣機，確切原因有待進一步調查鑑定。

上午9時47分左右，坐落於埔後的這棟民宅突發大火，陣陣嗆鼻濃煙流竄，消防局據報出動6車19人在第一大隊隊長陳參奇、副大隊長戴紹恩分頭指揮下，金寧分隊長李宗其率打火兄弟深入火場，確認起火點在神明廳旁邊的臥房後，拉起水線在3樓射水搶救，火勢在10時1分內獲得控制，10時3分撲滅，後續進行殘火處理及排煙作業，沒有造成人員傷亡。

消防隊檢視現場，發現場燒毀窗型冷氣機及一旁的木櫃、雜物，燃燒面積約1.5平方公尺，詳細起火原因由消防局火調鑑識人員調查中。

陳參奇大隊長提醒，一般住宅務必加裝獨立式住宅用火災警報器，以利第一時間採取應變作為，同時建議電器不使用時，電源插頭應拔掉，原因是電器不用時雖未開機，但若插頭仍插在插座上，便是處於通電待機狀態，不但有發生電氣火災風險，也會導致電費多餘支出。

另外，拔掉電器電線或延長線的插頭時，應手持插頭取下，不可以僅拉扯電線，以免造成電線內部銅線斷裂，有釀成災害發生的風險。