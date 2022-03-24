為了將台北市打造成田園城市，北市產發局24日在松菸「松菸食農教育園區」舉辦插秧活動，將綠色景觀融入市景當中，預計4個月後就能舉行割稻收成活動。副市長黃珊珊表示，這是全台最大以食農教育為主的水稻田，在最貴的信義區有2500平方公尺的稻田，這是所有市民包括她都很難想像的。

黃珊珊表示，他第一次聽到要在信義區建2500公尺的水稻田，心想「這是在作夢嗎？」感謝里長的堅持，如今真的把夢實現，事實上，台北市自2015年開始推動田園城市，現在已經有730個田園基地，共20萬平方公尺，相當於28個足球場。

黃珊珊說，產發局已提供了6000多萬的補助，協助140多個田園基地建立，共5萬6000多平方公尺，所有以食農教育為主的基地中，信義區這塊「松菸食農教育園區」規模最大、地段最貴，她個人也期待了非常久，將來會利用這塊水稻田推行米食文化，用這裡的稻米做粽子，讓台北市民再次感受小時候在田園遊玩的快樂。

未來這塊「松菸食農教育園區」會做為台北市各校校外教學、食農體驗的示範區，透過接觸大自然的方式，把食農教育帶入生活中，6月起也將每周開放DIY工作訪，體驗做粽子、湯圓、八寶粥等活動。