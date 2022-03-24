200萬劑的Novavax有望於近期到貨，成為台灣第5款疫苗，相較於台灣已經有的mRNA疫苗（BNT與莫德納）和腺病毒疫苗（AZ）可能出現心肌炎與血栓等罕見副作用，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，接種Novavax疫苗發生不良反應的機率較少，因此對於比較敏感的族群來說，是個很不錯的選擇，因此也不怕Novavax進來以後沒人要打。

陳時中今（24日）指出，台灣已經規劃採購200萬劑Novavax，而它相關的技術性資料也已經送到食藥署檢驗了。不過，目前還沒有談妥引進的時間，但可以確定200萬劑疫苗不會一次進來。

陳時中表示，不會擔心現在引進Novavax疫苗沒人打，因為所有疫苗都會有剩，就像之前疫苗不夠一樣，而政府要盡可能提供各種疫苗給民眾使用，Novavax與高端相同，對容易過敏、容易有不良反應的人看起來不錯，相關不良反應都較少，相信仍會讓不少民眾期待。