「哈林」庾澄慶和前妻伊能靜的兒子「小哈利」庾恩利，去年8月宣告出道，曾公開一系列濃妝及女裝照的他，性向屢屢遭到質疑，不過向來做自己的他，今天再度於instagram限動曬出性感女裝照，還不忘露出嫵媚表情，再度引起網友議論。

小哈利於instagram限動曬出女裝照，只見他戴著一頭黑色長髮，穿著深V細肩帶洋裝，手叼一根菸坐在桌前吞雲吐霧，並用迷濛雙眼盯著鏡頭，另一張則是與友人坐在沙灘上，眼神似乎對著鏡頭頻頻放電，身旁友人則是穿著比基尼卻沒穿好讓南半球跑出來，同時做出親吻他臉頰的動作，由於友人是以蹲坐姿勢，讓一顆渾圓蜜桃臀更為吸睛，瞬間成為所有人關注焦點。

「小哈利」曬出性感女裝照。（sprinkle_my_tinkle IG）

小哈利同行友人蜜桃臀成關注焦點。（sprinkle_my_tinkle IG）

小哈利之前為媽媽伊能靜選秀節目排舞時，舞姿妖嬈的模樣引起討論，事後還被翻出化濃妝的艷麗女裝照，在網路上掀起兩派看法，據悉當時小哈利詢問伊能靜「妳會不會受傷、會不會影響到妳的工作」，甚至猶豫關閉社群網站，不過伊能靜倒是力挺兒子，不僅希望他能夠做自己，還不忘開導：「你不但不會影響到我們，你還會讓更多人知道，自由是非常珍貴的」。

日前是小哈利20歲生日，哈林在臉書當天貼出親子照，照片中父子倆共享天倫之樂的模樣，可以說是羨煞旁人，接著附上哭臉符號搞笑表示：「不顧我的反對就20歲了」，對於兒子常PO穿女裝的照片，他也是力挺到底表示：「小孩去做他想做的事情，只要健康快樂就完美了。」

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