美股近期走勢宛如大怒神，週三因油價上漲，布倫特原油飆破120美元影響，道瓊指數終場大跌448點，上週以科技股為主的那斯達克指數更一度陷入熊市，較前波高點下跌超過20%。陸媒報導，美國石油和天然氣股票出現20年來首次與美股大盤走勢負相關，警告對於美國經濟來說或許是個不祥之兆。

陸媒《財聯社》撰文指出，受油價上漲和科技股遭拋售的影響，標普500能源指數與更廣泛的標普500指數之間的相關性，出現自2001年以來首次出現負值，統計數據顯示，今年以來，標普500能源指數累計上漲39%，而標普500指數則下跌了6%，標普500資訊技術指數下跌10%。

Commodity Context創始人Rory Johnston表示，油價上漲對能源股是利多，但對美國整體經濟來說是利空，他強調，上次出現能源股與美股大盤分歧嚴重的現象，是在網路泡沫破裂時期。Johnston說，俄烏戰爭自2月底爆發後，一舉將油價推升至每桶100美元以上，同時帶來新的地緣政治風險，上述這種脫鉤現象就愈演愈烈。

報導指出，能源價格上漲不利於企業和消費者，首先從企業的角度來看，成本增加將壓縮利潤，從而迫使企業減少產出或不得不漲價以因應通膨；若從消費者角度來看，當價格上漲到一定程度可能迫使他們減少支出，從而拖累經濟成長。

摩根士丹利則用經濟週期模型推估，計算出美國在5到10個月後就會發生經濟衰退；有「新債王」之稱的岡拉克（Jeff Gundlach）也認為，美國經濟出現正在走弱的訊號，在通膨持續爆表情況下，將加重美國經濟衰退的壓力。