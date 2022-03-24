國家政策研究基金會董事長朱立倫24日出席《拒絕「空汙台灣」：台灣能源政策總檢討II》論壇指出，中部地區民眾最關心就是的空汙問題，台灣人要乾淨的能源跟發電，也一定要有足夠的電，但台灣人絕對無法接受用健康換來的用肺發電。因此當全世界幾乎都認為減碳避免空汙優於非核，政府應該認真嚴肅面對缺電危機。

朱立倫表示，當中火火力全開，中部地區不是紅爆就是紫爆，中火如何逐步轉型？如何不要中電北送？如何不要犧牲中部民眾的肺，就能換取足夠的電？是台中市長盧秀燕、中部民眾最關心的問題，也是國民黨最在乎的事情。

朱說，經濟部跟相關部會都已承認2025年非核家園絕對會造成嚴重缺電，而且綠能也沒有辦法達到20％，民進黨能源政策失敗。舉例俄烏戰爭，「雞蛋放在一個籃子裡」靠進口的天然氣、石化能源，是非常危險。

朱立倫指出，國民黨能源政策就是「要有足夠的電」，在沒有足夠電的情況之下，目前推動所謂「非核」或「去核」是不務實的，綠能可行，但非立即成為基礎能源，須非常穩健，達一定比例時才能取代原來的基礎能源。

現場台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，空氣中的PM2.5細懸浮微粒很可怕、是很多疾病的兇手。細懸浮微粒直徑比紅血球還小，一旦吸入人體就會循環全身每一個器官，不只導致癌症，也會影響及癌症患者預後。

葉光芃說，PM10以下也與紅血球一樣大小，也都是一級致癌物，一旦由人體肺部吸入，就會隨著血液循環全身。 而如果細懸浮微粒又含有重金屬、病菌，抑或是致癌物，則隨著血液循環全身到任何一個器官，包括大腦、心臟等任何一個部位都會受到危害。

電電公會會策顧問杜紫軍指出，台灣減煤減碳勢在必行。2025年氣50％、煤30％、再生20％能源政策已跳票，核電歸零後只會火力全開，台灣應參考IEA、歐美及日韓減煤減碳路徑，打掉重練提出務實能源政策。建議應將核能及低碳天然氣列入永續能源（綠能），達成淨零碳排目標。

台中市政府經發局長張峯源說，推動加嚴排放標準、實施鍋爐汰換補助計畫，鼓勵企業共同投入資源，防治空污，明顯減少碳排量，空氣品質改善看的見。

國政基金會經濟財政組召集人林祖嘉說，「2025 非核家園」太急燥，應改成「以核養綠，穩健減核」，核能一定需要延役，最好是核二核三同時延役。建議立即召開全國能源會議，或能源與永續會議，以跨黨派的方式，建立全民的共識，一同解決。

國家政策研究基金會主辦《拒絕「空汙台灣」：台灣能源政策總檢討》，在北、中、南舉行講座，邀專家學者探討台灣能源政策；中部地區民眾最關心的空汙問題，盼勿中電北送，犧牲中部人民的肺，換足夠的電；另4月份在高雄將舉行第3場台灣能源政策總檢討論壇，持續探討空污、電力及能源問題。