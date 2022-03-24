韓國央行行長候選人24日表示，對通膨猛漲以及和景氣後市感到憂心，若順利上任後，會將重心先放在經濟成長、物價大漲以及金融市場失衡上面。

由於已任職長達8年的韓國現任央行行長，即將於31日任滿。因此，擔心有空窗期發生，已進入看守期的現任總統文在寅23日宣布，提名IMF(國際貨幣基金組織)亞太部主任李昌鏞(Rhee Chang-yong)作為後繼人選。

據悉，李昌鏞曾任首爾大學經濟系教授，韓國金委會副座，以及亞洲開發銀行(ADB)首席經濟學家。

這位熟捻經濟與金融的專家表示，隨著外部條件不確定因素升高下，憂心韓國暴增的通膨將壓抑經濟成長。李昌鏞提到的外部條件，是聯準會或將加速貨幣緊縮腳步，還有詭譎多變的新冠疫情，以及俄烏戰爭導致中國大陸經濟成長趨緩。

由於李昌鏞只是被提名，因此還需韓國國會通過才可正式繼任。不僅如此，當地總統當選人尹錫悅也放話說，李昌鏞提名一事自己並未被告知。韓國兩位領導人相互角力下，外界關注這位新央行行長能不能順利上任，應該遠比想知道李昌鏞講述自己的新政策理念，還要多更多吧。