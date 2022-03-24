大陸本土疫情再起，各地防疫不敢鬆懈，新華社旗下的刊物《半月談》23日發表評論，指大陸中部某地級市群眾反應，當地不經嚴格調查，給予「健康碼」黃碼太隨意，造成一定程度的恐慌。並指，大陸多地提升分區分級差異化精準防控水平，最大限度保護了人民生命安全和身體健康，「但也有一些地方在防疫中用力過猛，搞粗放管理的『大呼隆』（聲勢大卻無實效）」。該文呼籲科學精準防疫，要求每一項防控舉措既要有力度也要有溫度，不能「一刀切」、「大水漫灌」，要充分考慮到老百姓的感受與難處。

《半月談》發表文章指，「手機號外地的、戶籍外地的、去過外地的、外地路過的......等」，都會被賦黃碼，大陸中部某地級市群眾反應，當地不經嚴格調查，賦健康碼黃碼太隨意，造成一定程度的恐慌。更令群眾困擾的是，責任部門電話難打通，轉碼流程繁瑣效率低，嚴重影響人們的正常工作和生活。

該文分析，近期大陸本土聚集性疫情呈現點多、面廣、頻發的特點，多地提升分區分級差異化精準防控水平，最大限度保護了人民生命安全和身體健康，「但也有一些地方在防疫中用力過猛，搞粗放管理的『大呼隆』」。防疫貴在科學精準，要努力用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

文章指，不怎麼出門的老頭老太太，因為家住在行政區劃邊界村，莫名被賦黃碼；非疫情地區的外地人來出差，也被賦上黃碼，計程車坐不了，辦事的門進不去。如此防控，對整個社會來說，未免代價太大。

該文最後強調，科學精準防疫，要求每一項防控舉措既要有力度也要有溫度，不能「一刀切」、「大水漫灌」，要充分考慮到老百姓的感受與難處。必須多方兼顧、綜合施策，不斷提高精準防控水平，讓防控措施實起來、細起來，才能統籌好疫情防控和經濟社會發展。