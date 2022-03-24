中共中央紀委國家監委網站24 日消息，湖北黃石14部門聯合整治虛擬貨幣「挖礦」活動；廣東省發改委公佈廣州、揭陽整治虛擬貨幣「挖礦」工作的典型案例；浙江多部門持續聯動堅決打擊虛擬貨幣「挖礦」和交易炒作行為……為貫徹落實《關於整治虛擬貨幣「挖礦」活動的通知》，各地各部門持續保持整治虛擬貨幣「挖礦」高壓態勢，維持金融市場秩序，推動走好綠色低碳高品質發展之路。

中紀委指出，虛擬貨幣「挖礦」活動與中國碳達峰碳中和及高品質發展的目標背道而馳，與完整、準確、全面貫徹新發展理念格格不入。虛擬貨幣「挖礦」活動，指的是透過專用電腦即「礦機」計算生產虛擬貨幣的過程，屬於高耗能項目，能源消耗和碳排放量大，對國民經濟貢獻度低。不僅如此，「挖礦」專案對產業發展、科技進步等帶動作用有限，加之虛擬貨幣生產、交易環節衍生的風險越發突出，其盲目無序發展對經濟社會高品質發展和節能減排均帶來不利影響。

中紀委稱，要緊盯虛擬貨幣「挖礦」背後的作風問題、責任問題、腐敗問題，依規依紀依法嚴懲不貸。2021年11月，中紀委網站發布江西省政協前黨組成員、副主席肖毅濫用職權引進和支持企業從事不符合大陸國家產業政策要求的虛擬貨幣「挖礦」活動。浙江省紀委監委聯合相關部門開展「挖礦」專項整治，突擊抽查全省7個地區20家國有單位36個IP位址，查處利用公共資源主動「挖礦」48人。

中紀委表示，要聚焦「三新一高」「雙碳」目標加強監督，推動形成全鏈條整治虛擬貨幣「挖礦」的合力。堅決防止一些地方以引進資訊化、大數據項目目之名，行「挖礦」等高能耗之事。

從2021年5月多部門部署開展打擊比特幣「挖礦」和交易行為，到2021年9月發改委等11部門印發通知，明確嚴禁新增虛擬貨幣「挖礦」項目，加快存量項目有序退出，再到今年1月將虛擬貨幣「挖礦」活動列入淘汰類產業，重拳監管之下，虛擬貨幣「挖礦」得到有效遏制，但部分「挖礦」活動轉入「地下」、更為隱蔽，整治工作絲毫不能放鬆。