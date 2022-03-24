花蓮吉安北昌公有零售市場屋齡已逾38年，建築老舊、無耐震結構，屆時當地若發生強烈地震，恐有安全疑慮，鑑此，吉安鄉公所將斥資137萬元，並在4月中旬逐一補強、修繕建物結構。（羅亦晽攝）

花蓮吉安北昌公有零售市場屋齡已逾38年，建築老舊、無耐震結構，屆時當地若發生強烈地震，恐有安全疑慮，鑑此，吉安鄉公所將斥資137萬元，並在4月中旬逐一補強、修繕建物結構。（羅亦晽攝）

近期地震頻繁，學者示警，台灣恐已進入地震活躍期，不過花蓮吉安北昌公有零售市場屋齡已逾38年，且建築老舊、無耐震結構，屆時當地若發生強烈地震，恐有安全疑慮，鑑此，吉安鄉公所將斥資137萬元，逐一補強、修繕建物結構，提供攤商安心販售、民眾放心採買之處。

吉安鄉公所指出，北昌公有零售市場屋齡已超過38年，現有的右側建築屬於較老舊的桁架結構，經專業廠商調查評估，其主要結構柱雖無因地震產生裂縫，但仍需進行結構夯實補強，且市場屋頂的石棉瓦片因年久使用，有多處出現滲漏水的情形。

因此，吉安鄉公所向經濟部提報「北昌公有零售市場(B棟)建築物耐震能力補強補助計畫」，獲核補工程款約123萬3千元，並自籌13萬7千元，將斥資137萬元，進行市場改善工程，施作內容包含桁架構造柱頭加固、鋼棚除鏽上漆和屋頂破損修繕等項目，預計4月中開工，施工日期為60天，盼能在6月完工。

吉安鄉公所進行北昌公有零售市場修繕工程前，舉辦說明會，邀集攤商、居民一同分享對市場的看法、建議、期待、願景與未來規畫，期盼能透過地方的多元意見，作高活化的提升規畫。

在北昌市場做生意已38年的郭姓攤商表示，希望藉此次說明會的機會，能讓市場攤位配置、採光通風與空間動線等規畫一次到位，藉以吸引更多攤商進駐，替市場帶來更多消費採買人潮。

吉安鄉長游淑貞表示，近期地震頻繁，鄉內公有建築耐震安全十分重要，因此盤點鄉內公有市場及社區活動中心等建築設施，並在這3年逐一檢討改善，循序漸進執行耐震評估與結構補強工程。由於慶豐市場與仁里市場已相繼完成相關改善工程，因此今年也將務必落實北昌市場改善工程，替9千戶籍人口數的北昌村帶來更安全的建設、更適性的市場活化。