俄烏戰爭開打，中共是否攻打台灣再度熱議；台灣制憲基金會今公布最新民調，台灣民眾會挺身捍衛國家為74.1％，相較去年8月調查，抵抗侵略挺身而戰的民眾，增加了2.2個百分點。

民調還顯示，面對中國威脅，是否支持實施全民國防演訓及強化民間應變準備？84.0％支持、10.2％不支持；至於是否支持不分男女全民皆兵？也有70.0％支持、23.5％不支持。

政黨傾向上，33.8％民進黨、13.6％國民黨、10.3％台灣民眾黨、2.5％時代力量、2.9％台灣基進黨。

從民調分析，台灣民眾黨在去年8月出現黃金交叉，只相差1.0％，去年12月，兩黨再度拉開，不過這次兩黨又拉近，相差3.3％。

至於小綠的時代力量及台灣基進，2020年4月開始，從曲線圖來看，兩黨支持度幾乎重疊至今尚未拉開。

至於這次俄烏戰爭，民調也顯示，台灣挺烏克蘭有80.2％支持、6.2％不支持；台美建交的態度，81.2％支持、12.0％不支持。

這次調查是戶籍在台灣地區20縣市，年滿18歲的一般民眾，以市內電話隨機抽樣法，時間為2022年03月15日至03月18日，共完成1114份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.9個百分點。