新加坡第3劑覆蓋率達7成後逐步鬆綁防疫政策，近來台灣第3劑打氣趨緩，目前覆蓋率仍未達5成，是否會影響我國邊境鬆綁進度？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，整體解封這是一條一定要走的路，但要兼顧解封同時不要受到太大傷害。

有媒體詢問，我國是否有評估第3劑覆蓋率達到多少才能解封？陳時中表示，縮短為7天檢疫的部分，現在還在推演各類模型，目前在公衛上看來蠻可行的，不過還需要進一步計算；至於要把疫苗覆蓋率放在裡面當作指標，恐怕到要開放5天、3天的時候才是考量的重點。

目前我國新冠疫苗覆蓋率第1劑88.3％、第2劑78.1％、第3劑48.8％。對於新加坡第3劑覆蓋率達7成後解封的做法，陳時中表示，新加坡目前仍有8900例確診，各國有各國的經驗，沒辦法完全做類比。

外界關心今年台灣是否有機會完全解封，陳時中表示，很難去預測這樣的情形，解封整體來講是一條一定要走的路，在各方面的競爭力都要去考慮，但怎麼樣在解封同時又不要受到太大的傷害。

陳時中進一步說明，「太大的傷害」可以分為兩個，一個是真正的傷害，比如重症率、致死情況，這當然要極力第來避免，醫療量能大概都還可以足夠；另一個是心理層面，像是昨天專案泡泡（人員染疫），大家就覺得好像壓力非常大，當然我們不希望有破口，但是大家可能在開放的過程裡面，一定有一些漏出來的，那就是無法避免的，除非我們全部都把它封緊。

他強調，（入境檢疫）10天很安全，7天大概就會多多少少有一些案例出來，到5天案例就相對多了，所以一方面是生理層面的傷害，要極力把它守住，另外心理層面的傷害，大家也要有共識。