新北市近年推動都更三箭示範街道環境改善計畫，近期擴大受理民間申請。樹林鎮前街4棟建物住戶主動完成整合，近期通過核定，獲得市府全額補助，未來將針對外觀重新拉皮，帶來全新樣貌。（新北市都更處提供）

新北市近年推動都更三箭示範街道環境改善計畫，促進市容改善，第一階段由市府主動整合社區至監造施工，目前已完成41棟老宅改善目標，因此同步啟動第二階段「受理民間申請」計畫。樹林鎮前街位在樹林重要行政機關周邊，但房屋多老舊不堪，其中4棟建物住戶近期也自主整合，向市府提出申請後成功核定，將獲全額補助，針對外觀重新拉皮，帶來全新樣貌。

新北市都更處近年推動都更三箭計畫，原先僅針對板橋區縣民大道周邊住宅進行拉皮工程，由市府主導整合社區意願、細部規畫設計到執行監造施工，為了使城市風貌更加完整，市府將計畫擴大，針對轄內5個行政區的8條主要道路或古蹟周邊道路，受理民間申請都市更新示範街道環境改善計畫，鼓勵民眾自主整合送件。

都更處指出，市府去年3月開始擴大受理民間申請，截至今年2月已有4案提出申請，其中板橋區北門街及石門海灣新城案都已進入施工階段，預計今年第3季完工，樹林鎮前街案近期也已核定，並召開設計說明會，另外板橋文化路也有一處4棟老舊建物正在審核中。

城鄉局長黃國峰表示，樹林鎮前街4棟建物坐落在樹林火車站廣場正對面，為地方重要交通節點、人口匯集區，未來該區將推動樹林行政園區公辦更新案，整合周邊公務機關，提供一站式服務，拉皮工程完成後，除了可以提升環境品質，也能帶動當地整體發展。

都更處長張壽文表示，只要是位在規定範圍內的建物，在今年底前向市府申請示範計畫，若提出計畫符合資格、實施範圍，且完成社區意願整合，將由市府全額出資設計、施工，若建物不在指定範圍內，民眾也可依「整建維護補助要點」提出申請，若符合相關資格，市府可針對地面修繕、建物立面修繕、電梯補償等補助50％，相關資訊可至都更處網站宣導專區查詢。